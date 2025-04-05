Милонов объяснил, почему не рассказывал о ранении в зоне спецоперации

Депутат Госдумы Виталий Милонов решил широко не распространять сведения о своём ранении во время участия в спецоперации, чтобы не допустить использования этого факта противником в информационной войне. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.
«Противник может использовать гибель или ранение в своей информационной войне, именно поэтому, когда я получил первое ранение, я вообще об этом никому не сказал, чтобы никто не радовался», — заявил парламентарий.
Милонов проходил боевую службу в противотанковой артиллерийской батарее. Депутат занимался наведением пушки «Рапира», заправкой снарядов и поддержкой пехотных подразделений.
По словам парламентария, последнее время он находился в расположении в Горловке (ДНР). При этом орудие, к которому Милонов был прикреплён, установили в 4 км от передовой. Депутат уточнил, что доезжал на мотоцикле до пушки за 7 минут.
Он также отметил, что ему пришлось вернуться домой. Парламентарий подчеркнул, что остался бы на боевой службе, если бы депутатам не запретили длительное нахождение в зоне спецоперации.
Напомним, в декабре 2023 года Милонов в интервью aif.ru сообщил, что в некоторые дни боевой службы его расчёт выводил из строя до нескольких десятков военных ВСУ. Он добавил, что однажды артиллеристы попали в грузовик с живой силой противника.