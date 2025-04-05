«Ъ»: со свердловским экс-губернатором Куйвашевым проводят следственные действия

Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела, связанного с коррупцией, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. По их информации, уже несколько дней продолжаются интенсивные следственные мероприятия, включая допросы и обыски, начавшиеся в Екатеринбурге и перенесенные затем в Москву. Несмотря на это, официального заявления правоохранительных органов о процессуальном статусе бывшего губернатора пока нет, также не принято решение и о возможной мере пресечения.