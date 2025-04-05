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В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал один человек

Беспилотник атаковал автомобиль в селе Мокрушино в Беловском районе.

Источник: АиФ

Молодая женщина пострадала в Беловском районе Курской области в результате удара дрона ВСУ, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что беспилотник атаковал автомобиль в селе Мокрушино. Пострадавшую направили в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Хинштейн отметил, что контактирует с министром здравоохранения Белгородской области. По словам врио губернатора, в скором времени пациентку переведут в Курскую областную больницу.

Он вновь напомнил об опасности в приграничье и призвал население не посещать указанные территории.

Напомним, ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru предположил, что освобождение Курской области может завершиться к Пасхе, которая в этом году отмечается 20 апреля. По его словам, сейчас ВСУ находятся на «небольшой полоске» территории.