В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал один человек

Напомним, ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru предположил, что освобождение Курской области может завершиться к Пасхе, которая в этом году отмечается 20 апреля. По его словам, сейчас ВСУ находятся на «небольшой полоске» территории.