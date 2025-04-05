Более 50% американских граждан считают, что степень доверия, оказанная президентом США Дональдом Трампом бизнесмену Илону Маску, неоправданно высокая. По мнению респондентов, американский глава дал Маску слишком много полномочий. Об этом сообщает азета The Wall Street Journal, ссылаясь на свой же опрос.
«Новый опрос также показал, что 55% избирателей считают, что Трамп делегировал слишком много полномочий Илону Маску», — пишет издание.
Уточняется, что 53% американцев негативно настроены в отношении Маска, при этом 42% жителей США имеют противоположные взгляды.
Исследование проводилось в период с 27 марта по 1 апреля с участием 1500 зарегистрированных избирателей США. Статистическая погрешность результатов не превышает 2,5%.
Ранее глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск высмеял рейтинг главы киевского режима Владимира Зеленского. Так, бывший комик заявил, что его уровень доверия составляет 57%.