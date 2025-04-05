WSJ: более половины американцев считают, что Маску дали чрезмерные полномочия

Более 50% американских граждан считают, что степень доверия, оказанная президентом США Дональдом Трампом бизнесмену Илону Маску, неоправданно высокая. По мнению респондентов, американский глава дал Маску слишком много полномочий. Об этом сообщает азета The Wall Street Journal, ссылаясь на свой же опрос.