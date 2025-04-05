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«Заказной приговор»: Пушков прокомментировал дело против Ле Пен

Пушков: итогом дела против Ле Пен стали возмущения французов и поддержка Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Итогом дела против лидера фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен стали возмущения французских граждан, рост числа членов партии Ле Пен и поддержка со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Новости из Франции. Вступление приговора в отношении Марин ле Пен отложено до лета. Три судьи, вынесших приговор, скрываются от возмущенных сограждан, им выделена охрана», — сказал Пушков.

31 марта судебные инстанции Парижа вынесли обвинительный приговор в отношении Ле Пен и группы депутатов от «Национального объединения» по делу о нецелевом использовании средств Европейского парламента. Теперь Ле Пен установлен пятилетний запрет на участие в избирательных процессах.

Ранее Ле Пен заявила о намерении обжаловать вынесенный ей приговор о немедленном запрете избрания на государственные должности в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и в Конституционном совете Франции.