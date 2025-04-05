«Заказной приговор»: Пушков прокомментировал дело против Ле Пен

31 марта судебные инстанции Парижа вынесли обвинительный приговор в отношении Ле Пен и группы депутатов от «Национального объединения» по делу о нецелевом использовании средств Европейского парламента. Теперь Ле Пен установлен пятилетний запрет на участие в избирательных процессах.