«Заказной приговор»: Пушков прокомментировал дело против Ле Пен

Итогом дела против лидера фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен стали возмущения французских граждан, рост числа членов партии Ле Пен и поддержка со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
«Новости из Франции. Вступление приговора в отношении Марин ле Пен отложено до лета. Три судьи, вынесших приговор, скрываются от возмущенных сограждан, им выделена охрана», — сказал Пушков.
31 марта судебные инстанции Парижа вынесли обвинительный приговор в отношении Ле Пен и группы депутатов от «Национального объединения» по делу о нецелевом использовании средств Европейского парламента. Теперь Ле Пен установлен пятилетний запрет на участие в избирательных процессах.
Ранее Ле Пен заявила о намерении обжаловать вынесенный ей приговор о немедленном запрете избрания на государственные должности в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и в Конституционном совете Франции.