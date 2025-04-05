«США следует освободиться от мира или миру — от США?»: Мадуро остро отреагировал на введенные Трампом тарифы

Хозяин Белого дома Дональд Трамп повысил пошлины и ввел новые тарифы против всех стран мира. Соединенные Штаты заявляют, что пытаются от кого-то освободиться. Однако совсем не ясно, от кого именно защищается Вашингтон. С таким замечанием обратился президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он назвал действия Дональда Трампа «развязанной войной», выступая на местном телевидении.