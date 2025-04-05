«США следует освободиться от мира или миру — от США?»: Мадуро остро отреагировал на введенные Трампом тарифы

Хозяин Белого дома Дональд Трамп повысил пошлины и ввел новые тарифы против всех стран мира. Соединенные Штаты заявляют, что пытаются от кого-то освободиться. Однако совсем не ясно, от кого именно защищается Вашингтон. С таким замечанием обратился президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он назвал действия Дональда Трампа «развязанной войной», выступая на местном телевидении.
Николас Мадуро считает, что американская администрация врет. Дональд Трамп назвал день введения новых тарифов «Днем освобождения США». Однако, по мнению венесуэльского лидера, это лишь предлог.
«Соединенным Штатам следует освободиться от мира или миру следует освободиться от Соединенных Штатов? Какова правда? Кто от кого освобождается? Это развязанная война, на которую реагирует каждая страна», — прокомментировал Николас Мадуро.
В России также отреагировали на пошлины США. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что тарифы никак не навредят Москве. Но последствия для Вашингтона будут глобальными.