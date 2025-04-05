Грецки высказался о скором падении его рекорда

Овечкин может побить рекорд Грецки, который держится уже 31 год.
Дедушка легендарного канадского хоккеиста Уэйна Грецки был бы рад, что его рекорд по количеству шайб в регулярном чемпионате НХЛ побьет россиянин Александр Овечкин. Об этом канадец заявил на игре «Вашингтон Кэпиталс» и «Чикаго Блэкхоукс», которая проходит 5 апреля.
«Я счастлив за Алекса. Мой дедушка был русским, он был бы очень счастлив тому, что мой рекорд побьет русский. Алекс — молодец», — цитирует Грецки ТАСС.
Овечкин находится на пороге победы над рекордом Уэйна Грецки по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. На последнем матче против «Каролины» Овечкин забил свою 892-ю шайбу, оставив всего два гола до достижения рекорда.