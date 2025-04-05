Грецки высказался о скором падении его рекорда

Дедушка легендарного канадского хоккеиста Уэйна Грецки был бы рад, что его рекорд по количеству шайб в регулярном чемпионате НХЛ побьет россиянин Александр Овечкин. Об этом канадец заявил на игре «Вашингтон Кэпиталс» и «Чикаго Блэкхоукс», которая проходит 5 апреля.