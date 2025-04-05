Трамп уверен, что представителей крупного бизнеса не беспокоят пошлины

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что представители крупного бизнеса не ощутят последствий из-за введенных им накануне импортных пошлин. Об этом американский глава написал в социальной сети Truth Social.
«Крупный бизнес не беспокоят тарифы, потому что они знают, что они здесь навсегда, но они сосредоточены на большой, красивой сделке, которая будет значительно усиливать нашу экономику», — подытожил Трамп.
2 апреля Трамп подписал указ о введении таможенных пошлин на товары из 185 государств и территорий. Согласно документу, с 5 апреля будут действовать универсальные тарифы в размере 10%, а с 9 апреля — дифференцированные ставки. Параллельно с 3 апреля вводится 25-процентная пошлина на весь автомобильный импорт. На фоне этих мер в стране объявлен режим экономического ЧП.
Ранее стало известно, что из-за введенных Белым домом пошлин на 43% могут вырасти цены на iPhone.