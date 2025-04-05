Рекорд UFC, развод и «кулачка»: кто такой Алексей Олейник

Олейник проиграл свой первый поединок по кулачным боям.
Российский боец ММА Алексей Олейник проиграл нокаутом бразильцу Джеронимо до Сантосу в лиге по кулачным боям BKFC, часть которой принадлежит Конору МакГрегору. Это был первый опыт легендарного бойца в кулачных поединках. Бой завершился уже в первом раунде.
Почему российского бойца считают легендой, хотя он допустил более 15 поражений. Кто такой Алексей Олейник, почему его прозвали «Удавом», где выступал боец и зачем ушел в кулачные бои — в материале URA.RU.
Биография.
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Алексей Олейник родился 20 июня 1977 года в Харькове Украинской ССР — российский боец смешанных боевых искусств (ММА), выступавший под эгидой UFC в тяжелом весе. Выступает на профессиональном уровне начиная с 1996 года. В данный момент у него на счету более 70 боев в различных организациях.
Более 17 лет был в отношениях с Татьяной Олейник, из них 13 лет они были в браке. В конце 2023 года стало известно о расставании пары. У Олейника пятеро детей. В 2014 году он получил российский паспорт.
Почему называют легендой и Удавом.
Олейник всегда с удовольствием общается с фанатамиФото: Личный архив.
Олейника заслужено называют легендарным бойцом. Он — один из немногих бойцов, кто побеждал в четырех десятилетиях с 90-х по 20-ые. Алексей — первый боец, сумевший одержать победу в UFC удушением иезекииля. Является рекордсменом по количеству побед в ММА удушением иезекииля. Этим приемом он победил 14 раз. Всего одержал 48 побед сабмишенами — десятью разными приемами. Иезекилем выиграл 14 боев, удушением сзади — 11, треугольником — пять, ущемлением диафрагмы — пять.
Олейник имеет прозвище «Удав», которое он получил за свою любовь к болевым и удушающим приемам. Кроме этого, российские фанаты часто называют Олейника «Дядей Лешей».
Карьера в UFC.
Удав — мастер болевых приемовФото: Илья Московец © URA.RU.
Алексей дебютировал в UFC в июне 2014 года на турнире UFC Fight Night 44. Соперником Олейника стал Энтони Хэмилтон. В этом поединке победу одержал Олейник, выиграв болевым приемом в первом раунде боя.
Олейник провел 17 боев в UFC, в девяти одержал победы, еще 8 раз он проиграл. «Удав» пять раз получал бонус UFC за «Выступление вечера». Он был вознагражден за поединки с Джаредом Рошолтом, Виктором Пештой, Жуниором Албини, Марком Хантом и Морисом Грином.
Почему ушел в кулачные бои.
Олейник — базовый борец, ушедший в кулачные боиФото: Илья Московец © URA.RU.
47-летний Олейник 4 апреля в рамках турнира BKFC в Дубае (ОАЭ) провел поединок против бразильца Джеронимо Дос Сантоса по правилам кулачного боя без перчаток. Он проиграл в первом же раунде.
По словам менеджера бойцов ММА Виталия Тарасова, легендарный боец ушел в «кулачку» ради заработков. Он добавил, что надеется на возвращение Удава в ММА.
«Сейчас, по собственному же признанию, вынужден драться, чтобы заработать. У Алексея порядка 80 профессиональных поединков, он выступает с 1996 года! Только вдумайтесь, какое количество времени этот человек провел в спорте высших достижений», — рассказал Тарасов.