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Овечкин повторил рекорд Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ

Для достижения такого результата российскому хоккеисту потребовалось 1486 игр.

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Команда российского хоккеиста встретилась с «Чикаго Блэкхокс» в домашнем матче. Для повторения достижения канадца Овечкину потребовалось 1486 игр.

Гретцки забросил такое же количество шайб в 1487 матчах.

Напомним, ранее агентство Associated Press написало, что канадский хоккеист решил посетить игру «Вашингтона» против «Чикаго» в связи со стремлением Овечкина побить его рекорд.

Также сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свою поддержку Овечкину. Глава словацкого правительства отметил, что считает российского хоккеиста настоящим феноменом.