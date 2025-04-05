Овечкин повторил рекорд Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.
Команда российского хоккеиста встретилась с «Чикаго Блэкхокс» в домашнем матче. Для повторения достижения канадца Овечкину потребовалось 1486 игр.
Гретцки забросил такое же количество шайб в 1487 матчах.
Напомним, ранее агентство Associated Press написало, что канадский хоккеист решил посетить игру «Вашингтона» против «Чикаго» в связи со стремлением Овечкина побить его рекорд.
Также сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свою поддержку Овечкину. Глава словацкого правительства отметил, что считает российского хоккеиста настоящим феноменом.