Депутаты предложили вводить пожизненные выплаты пострадавшим от агрессии собак

«Я намерен инициировать законопроект, который предусматривает обязанность владельца собаки, напавшей и серьезно повредившей здоровье человека, выплачивать пострадавшему пожизненную пенсию в размере регионального минимального размера оплаты труда», — заявил депутат Госдумы Амир Хамитов в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что такие выплаты заставят задуматься владельцев собак, что окажется экономически выгоднее, чем выплаты пенсии.