Депутаты предложили вводить пожизненные выплаты пострадавшим от агрессии собак

Владельцев собак могут обязать выплачивать пенсию пострадавшим от укусов.
В Госдуме будет представлено предложение о введении пожизненных выплат в пользу лиц, пострадавших от агрессии собак, за счет средств их владельцев. Соответствующий законопроект внесет депутат Амир Хамитов.
«Я намерен инициировать законопроект, который предусматривает обязанность владельца собаки, напавшей и серьезно повредившей здоровье человека, выплачивать пострадавшему пожизненную пенсию в размере регионального минимального размера оплаты труда», — заявил депутат Госдумы Амир Хамитов в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что такие выплаты заставят задуматься владельцев собак, что окажется экономически выгоднее, чем выплаты пенсии.
Ранее депутат Владимир Бурматов предложил законопроекты, направленные на борьбу с самовыгулом домашних животных. Они будут включать значительное увеличение штрафов и введение уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности из-за нападения собак.