Овечкин забил 894 шайбу в НХЛ и достиг рекорда Грецки

Овечкин оформил дубль.
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин забросил 894-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом, он сравнялся по этому показателю со снайперским рекордом легендарного Уэйна Гретцки, говорится в трансляции.
Это произошло в третьем периоде игры против команды «Чикаго Блэкхоук». Это была вторая шайба Овечкина в матче.
Александр Овечкин уже долгое время находится на пути к достижению рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Недавно, забросив свою 892-ю шайбу, Овечкин сократил отставание от легендарного канадца до двух голов, подходя на шаг ближе к историческому достижению.