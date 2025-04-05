Овечкин забил 894 шайбу в НХЛ и достиг рекорда Грецки

Александр Овечкин уже долгое время находится на пути к достижению рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Недавно, забросив свою 892-ю шайбу, Овечкин сократил отставание от легендарного канадца до двух голов, подходя на шаг ближе к историческому достижению.