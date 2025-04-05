СКР учтет все материалы при расследовании дела о крушении танкеров в Черном море

Следствие продолжает изучать обстоятельства крушения танкеров с мазутом.
В Следственном комитете России продолжают расследовать уголовное дело о крушении танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» в Черном море. В расследовании будут учтены все полученные материалы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СКР.
«Следствие проводит комплекс экспертиз, включая техническую и экологическую, а также иные следственные действия. Ряду фигурантов предъявлено обвинение по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Все собранные материалы будут тщательно изучены и приобщены к уголовному делу. Содержащиеся в них данные будут учтены при уголовно-правовой оценке произошедших событий», — рассказали в ведомстве.
ЧП с двумя затонувшими танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло в середине декабря прошлого года. В результате инцидента погиб один моряк, 13 членов экипажа были спасены. В воду попало около 2,5 тысячи тонн нефтепродуктов. Загрязнение достигло побережья Анапы, Крыма и Севастополя. Сейчас в суде рассматриваются сразу несколько исков к «Кама Шиппинг».
Причинами аварии названо несоблюдение сезонных ограничений капитанами судов. Сезон плавания в Азовском море и Керченском проливе был ограничен до конца ноября. По требованию Росприроднадзора владельцы танкеров должны выплатить в общей сумме 84,9 млрд рублей в качестве возмещения ущерба.