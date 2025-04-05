СКР учтет все материалы при расследовании дела о крушении танкеров в Черном море

ЧП с двумя затонувшими танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло в середине декабря прошлого года. В результате инцидента погиб один моряк, 13 членов экипажа были спасены. В воду попало около 2,5 тысячи тонн нефтепродуктов. Загрязнение достигло побережья Анапы, Крыма и Севастополя. Сейчас в суде рассматриваются сразу несколько исков к «Кама Шиппинг».