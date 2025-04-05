МВД: мошенники стали использовать поддельные сайты для продажи горящих путевок

Мошенники продают фальшивые горящие туристические путевки через фишинговые сайты. Об этом рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк в беседе с ТАСС.
«В настоящее время основной схемой мошенничества является размещение на различных интернет-ресурсах с использованием поддельных фишинговых сайтов предложений о продаже горящих туристических путевок», — рассказала Волк.
По ее словам, для собственной безопасности россиянам следует придерживаться некоторых правил. Среди них — использование официальных каналов продаж и проверка юридического статуса организаций.
Волк акцентирует, что необходимо обратить внимание на наличие контактных данных, официальных реквизитов компании, а также на публичную оферту на сайт. При этом в МВД подчеркнули, что мошенники нередко заменяют буквы символами.
Накануне в МВД предупредили о наказании для россиян за передачу мошенникам личных аккаунтов в WhatsApp*.
* — Продукт корпорации Meta, запрещенной в России экстремистской организации.