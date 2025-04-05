Неправильно установленный дачный забор может привести к штрафу: какие требования важно соблюдать

Даже на, казалось бы, собственном участке важно придерживаться определенных правил. Это касается, в том числе, установки забора. Соседи могут не оценить ограждение, если оно не соответствует нормам, напоминает юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко, пишет «Прайм».
Так, например, рекомендуемая высота забора — 1,2−1,8 метра. По закону, дачник может обойтись и без ограждения. Однако забор, если он всё-таки планируется, не может нарушать архитектурный облик территории. За это предусмотрен штраф.
Ограничения могут быть продиктованы, например, местными нормами. За нарушение полагается штраф. В Подмосковье его размер варьируется от 3 до 4 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит 5−10 тысяч рублей. Физические лица заплатят за нарушение до 30 тысяч рублей.
Россияне могут схлопотать штраф и за неверную утилизацию. Например, граждане не могут отнести на свалку строительный мусор или батарейки. За это полагается штраф.