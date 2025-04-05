Неправильно установленный дачный забор может привести к штрафу: какие требования важно соблюдать

Ограничения могут быть продиктованы, например, местными нормами. За нарушение полагается штраф. В Подмосковье его размер варьируется от 3 до 4 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит 5−10 тысяч рублей. Физические лица заплатят за нарушение до 30 тысяч рублей.