В Мексике выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом

В Мексике медики зафиксировали у трехлетней девочки из Дуранго птичий грипп, что стало первым подобным случаем в стране. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Мексики.
В министерстве также отметили, что подтверждение заражения человека вирусом H5N1 было получено 1 апреля от Института диагностики и эпидемиологического надзора.
«Первоначально пациентка получала лечение осельтамивиром, в настоящее время она госпитализирована в отделение третьего уровня в городе Торреон, ее состояние оценивается как тяжелое», — добавили в министерстве.
В ведомстве добавили, что Всемирная организация здравоохранения заявляет, что «риск инфицирования этим вирусом для большинства людей незначителен, и употребление в пищу термически обработанной курятины или яиц безопасно для здоровья».
Ранее во Франции Региональное агентство здравоохранения объявило о введении чрезвычайного «белого плана» в университетской больнице Реюньона из-за вспышки лихорадки чикунгунья.