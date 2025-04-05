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В Мексике выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом

Пациентом оказалась трехлетняя девочка, ее состояние оценивается как тяжелое.

Источник: Аргументы и факты

В Мексике медики зафиксировали у трехлетней девочки из Дуранго птичий грипп, что стало первым подобным случаем в стране. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Мексики.

В министерстве также отметили, что подтверждение заражения человека вирусом H5N1 было получено 1 апреля от Института диагностики и эпидемиологического надзора.

«Первоначально пациентка получала лечение осельтамивиром, в настоящее время она госпитализирована в отделение третьего уровня в городе Торреон, ее состояние оценивается как тяжелое», — добавили в министерстве.

В ведомстве добавили, что Всемирная организация здравоохранения заявляет, что «риск инфицирования этим вирусом для большинства людей незначителен, и употребление в пищу термически обработанной курятины или яиц безопасно для здоровья».

Ранее во Франции Региональное агентство здравоохранения объявило о введении чрезвычайного «белого плана» в университетской больнице Реюньона из-за вспышки лихорадки чикунгунья.