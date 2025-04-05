До +17 градусов ожидается в Иркутске днем 5 апреля

— По области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом в западных, центральных, северо-западных районах на западный, северо-западный 10−15 м/с. Местами порывы могут достигать до 20−25 м/с, в Тайшетском районе 25−30 м/с, в северо-восточных, Жигаловском, Качугском районах и в горах Хамар-Дабана 7−12 м/с. Температура +15,+20 градусов, при облачной погоде +5,+10 градусов, — говорится в сообщении.