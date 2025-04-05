Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам среди игроков в возрасте 39 лет

Нападающий хоккейной команды «Вашингтон» Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу заброшенных голов в регулярных чемпионатах среди игроков в возрасте 39 лет.
Это достижение он совершил в домашнем матче против «Чикаго», где забросил свой 40-й гол в текущем сезоне. Овечкин обогнал канадского форварда Горди Хоу, который в сезоне 1967/68 на 39-й год забил 39 шайб.
Помимо этого, Овечкин установил еще одно достижение, став рекордсменом НХЛ по числу голов, забитых в первых периодах. В матче с «Чикаго» он открыл счет на четвертой минуте, став автором 242-го гола в стартовых периодах. Это позволило ему обойти Уэйна Гретцки, у которого было 241 подобный гол.
Кроме того, Овечкин забросил победную шайбу в том же матче с «Чикаго», доведя количество своих решающих голов до 136. Это достижение принесло ему первое место в истории лиги по этому показателю, обогнав чеха Яромира Ягра, у которого было 135 победных голов.
Ранее сообщалось, что Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.