Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам среди игроков в возрасте 39 лет

Кроме того, Овечкин забросил победную шайбу в том же матче с «Чикаго», доведя количество своих решающих голов до 136. Это достижение принесло ему первое место в истории лиги по этому показателю, обогнав чеха Яромира Ягра, у которого было 135 победных голов.