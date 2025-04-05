Крытый каток в Челябинске появится в 2026 году

Общая площадь объекта превысит 5,6 тысячи квадратов. Завершение строительства запланировано на 2026 год.
Здание будет включать три функциональных блока: ледовая арена с трибунами на 200 зрителей; административный двухэтажный корпус, где разместятся вестибюль, гардероб, медицинский кабинет, прокат и заточка коньков, административные помещения; технический блок для хранения ледозаливочной техники и оборудования обогрева.
В составе катка также предусмотрены мастерская по ремонту инвентаря, судейская комната, методический кабинет, залы для индивидуальной подготовки хоккеистов, тренажерный и хореографический залы, раздевалки, восстановительный блок с сауной, а также кафе на 20 мест.
Каток предназначен для образовательной деятельности УралГУФК — единственного спортивного вуза Уральского федерального округа. Он также станет площадкой для местных соревнований по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Вне учебного процесса объект будет доступен для жителей города, включая проведение тренировок детских спортивных секций.