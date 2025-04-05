Крытый каток в Челябинске появится в 2026 году

В составе катка также предусмотрены мастерская по ремонту инвентаря, судейская комната, методический кабинет, залы для индивидуальной подготовки хоккеистов, тренажерный и хореографический залы, раздевалки, восстановительный блок с сауной, а также кафе на 20 мест.