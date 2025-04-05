В Мордовии одно из предприятий подверглось атаке БПЛА

Напомним, в ночь с 1 на 2 апреля в центре Курска жилой многоквартирный дом получил повреждения в результате атаки беспилотника ВСУ. Обломки дрона, а также его двигатель упали на крышу строения. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что ранения людей удалось избежать.