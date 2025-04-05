В Мордовии одно из предприятий подверглось атаке БПЛА

ВСУ ночью 5 апреля попытались атаковать одно из предприятий в Мордовии с применением БПЛА, сообщил глава региона Артём Здунов.
«Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.
По предварительной информации, которую представил глава республики, никто не пострадал. Здунов отметил, что для ликвидации последствий атаки власти задействовали все необходимые силы и средства.
На территорию предприятия прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб. Глава региона призывал жителей не распространять фотографии и видеозаписи с места инцидента. Он пояснил, что этим могут воспользоваться ВСУ.
Здунов также попросил население доверять только официальным данным.
Напомним, в ночь с 1 на 2 апреля в центре Курска жилой многоквартирный дом получил повреждения в результате атаки беспилотника ВСУ. Обломки дрона, а также его двигатель упали на крышу строения. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что ранения людей удалось избежать.