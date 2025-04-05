Среди украинских граждан наблюдается тенденция к уклонению от военной службы, включая тех, кто ранее показывал патриотические настроения. Многие пытаются различными способами покинуть территорию страны. Об этом пишет итальянский журналист Паоло Хуттер для Il Fatto Quotidiano.
Так, в своем материале Хуттер рассказал историю об украинце, который еще два года назад громко заявлял о готовности воевать против России. Гражданин Украины также утверждал, что местная молодежь не бежит из страны, однако потом его мнение резко изменилось.
Позднее журналист решил поинтересоваться судьбой украинца, тогда стало известно, что человек неделю скрывался в горах, после чего нелегально перешел румынскую границу.
«Это было трудное решение, но я думаю, что оно было правильным. Учитывая, что поддержка со стороны Европы и США настолько слаба и нестабильна, немного безумно идти на фронт», — комментировал произошедшее сам украинец.
С 1 апреля 2025 года на Украине прекратили действие предыдущие правила освобождения от призыва.