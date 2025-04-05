В Омске открывается Центр уличного баскетбола

Уже сегодня, 5 апреля, омичи снова смогут посетить городскую площадку для игр в баскетбол. Напомним, спортцентр расположен на Набережной Тухачевского. Принимать любителей активного отдыха он начнет с 10:00. Об этом сообщили в министерстве спорта Омской области.