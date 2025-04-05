В Омске открывается Центр уличного баскетбола

Уже сегодня, 5 апреля, омичи снова смогут посетить городскую площадку для игр в баскетбол. Напомним, спортцентр расположен на Набережной Тухачевского. Принимать любителей активного отдыха он начнет с 10:00. Об этом сообщили в министерстве спорта Омской области.
«Перед стартом нового сезона сотрудники Центра игровых видов спорта проверили оборудование на площадке, убедились, что оно достойно перезимовало и абсолютно безопасно можно играть в баскетбол, а также провели на площадке генеральную уборку», — сказано в сообщении.
Фото: Стас Синявский.
В наступившие выходные на территории площадки будут работать инструкторы по игровым видам спорта.
В пресс-службе омичам напомнили, что в регионе действует закон о тишине. Несмотря на то, что баскетбольный Центр открыт круглосуточно, спортсмены не должны вести себя громко с 22:00 до 8:00.
Ранее «КП Омск» рассказала, что баскетбольную площадку с высокотехнологичным акриловым покрытием создали в октябре-2024 в рамках проекта «ПСБ — Детям».