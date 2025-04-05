«Политический заказ»: адвокат Гуцул намерена доказать незаконность задержания и ареста главы Гагаузии

Защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека с заявлением о нарушениях со стороны Молдовы и преследовании оппозиции. Представители правоохранительных органов, по словам адвоката, также переступили закон и превысили полномочия. На них тоже подадут жалобы.