«Политический заказ»: адвокат Гуцул намерена доказать незаконность задержания и ареста главы Гагаузии

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул незаконно отправлена под арест. Ее уголовное дело сфабриковано. Это не более чем «политический заказ», считает адвокат Евгении Гуцул Наталья Байрам, транслирует ТАСС.
Защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека с заявлением о нарушениях со стороны Молдовы и преследовании оппозиции. Представители правоохранительных органов, по словам адвоката, также переступили закон и превысили полномочия. На них тоже подадут жалобы.
«Защита обязательно обратится в Европейский суд по правам человека и докажет, что дело Евгении Гуцул, во-первых, является политическим заказом, и, во-вторых, со стороны органов прокуратуры и правоохранительных органов были допущены грубейшие нарушения прав человека», — заявила Наталья Байрам.
В ООН, тем временем, считают, что Организация не может комментировать расследование, так как оно проводится внутри страны. Однако представители всё же обеспокоены арестом Евгении Гуцул.