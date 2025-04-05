РИАН: взаимные пошлины США могут принести бюджету страны 684 миллиарда долларов

Американские «взаимные» пошлины затронули 185 торговых партнеров, суммарный экспорт которых в США в прошлом году достиг $2,3 трлн. Как подсчитали РИА Новости со ссылкой на официальную статистику, это может принести казне до $684 млрд дополнительных доходов.
Согласно расчетам, китайские экспортеры станут главными «донорами» американского бюджета — новые пошлины США могут приносить до $237 млрд ежегодно. Для европейских поставщиков совокупный платеж составит $121,2 млрд, причем немецкие компании заплатят треть этой суммы ($32 млрд). Среди азиатских партнеров выделяются Вьетнам ($62,8 млрд), Тайвань ($37,2 млрд) и Япония ($35,6 млрд).
При этом компании, импортирующие товары из Таиланда или Индии, должны будут заплатить пошлины свыше $20 млрд долларов, а за ввоз продукции из Швейцарии и Малайзии — от 10 до 20 млрд.
Накануне американский президент Дональд Трамп ввел пошлины на импорт для многих стран мира. При этом Россия не вошла в санкционный список.