5 апреля Ura.ru Общество

Три рекорда за одну ночь: что сотворил Овечкин в матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхокс»

Утром 5 апреля 2025 года капитан Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин оформил дубль в матче против Чикаго Блэкхокс и повторил легендарный рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ 894 гола. При этом российскому снайперу потребовалось на один матч меньше, чем великому канадцу. В этот же вечер Ови установил еще один рекорд лиги, став лидером по количеству победных голов. Подробнее о ходе матче, влиянии на него российского ветерана и о покорившихся рекордах в материале URA.RU.