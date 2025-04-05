Депутат Хамитов предложил пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак

Хамитов подчеркнул, что предложенной суммы недостаточно для полного покрытия затрат на лечение и реабилитацию пострадавших. Тем не менее, даже такие выплаты заставят владельцев задуматься: что выгоднее — пожизненная компенсация или обычный намордник.