Депутат Хамитов предложил пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак

В случае нанесения собакой тяжкого вреда здоровью человека, ее хозяин должен пожизненно компенсировать ущерб, выплачивая сумму, равную региональному МРОТ. С подобным заявлением выступил депутат Госдумы РФ Амир Хамитов (партия «Новые люди») в разговоре с РИА Новости.
«В случае нанесения серьезного вреда здоровью в результате нападения собаки обязать ее хозяина пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ», — пояснил он.
Хамитов подчеркнул, что предложенной суммы недостаточно для полного покрытия затрат на лечение и реабилитацию пострадавших. Тем не менее, даже такие выплаты заставят владельцев задуматься: что выгоднее — пожизненная компенсация или обычный намордник.
Депутат также обратил внимание на рост жалоб от граждан, связанных с нарушениями правил выгула собак. Проблема в том, что многие хозяева, особенно опасных пород, продолжают игнорировать закон, обязывающий выводить таких животных только в намордниках.
Накануне в ГД РФ был внесен законопроект, который предполагает, что владельцы домашних животных будут обязаны уведомлять уполномоченные органы об их пропаже.