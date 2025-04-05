В Таиланде переходят к цифровизации миграционных анкет: о чем должен знать россиянин перед поездкой

С мая 2025 года правила въезда в Таиланд меняются. Сейчас это направление — одно из любимых у российских туристов. Важно знать, что Таиланд стремится к цифровизации, а это значит, что посетителям курорта нужно учесть пару важных правил. О них рассказал тревел-эксперт Никита Коростелев, транслирует «Газета.ru».
Так, за три дня до прилета в Таиланд россияне должны заполнить цифровую анкету. Графы в документе стандартные: ФИ, дата рождения, данные загранпаспорта, место работы, сроки и цель поездки, адрес отеля и другое. Далее туристу поступит QR-код. На пограничном контроле этот код придется показать.
«Если вы летите с компанией — супругом, другом, ребенком, — не переживайте: все данные можно указать в одной форме. Еще один плюс — система сохраняет ваш профиль. Один раз заполните, а потом просто обновляете информацию, когда поедете снова», — уточнил Никита Коростелев.
Чрезвычайный посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лаи предложил россиянам еще одно место для незабываемого отдыха. Куала-Лумпур — место, где можно найти не только пляжи, но и вкусную еду, прекрасную природу и древнейшие храмы.