В Таиланде переходят к цифровизации миграционных анкет: о чем должен знать россиянин перед поездкой

С мая 2025 года правила въезда в Таиланд меняются. Сейчас это направление — одно из любимых у российских туристов. Важно знать, что Таиланд стремится к цифровизации, а это значит, что посетителям курорта нужно учесть пару важных правил. О них рассказал тревел-эксперт Никита Коростелев, транслирует «Газета.ru».