В России создали прибор сверхточного измерения температуры

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН создали прибор, способный измерять температуру с точностью до тысячных долей градуса. Устройство передает данные через GPS и предназначено для климатического мониторинга, а также для исследования воды на дне Байкала. Соответствующий патент с информацией оказался в распоряжении ТАСС.