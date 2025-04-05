В России создали прибор сверхточного измерения температуры

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН создали прибор, способный измерять температуру с точностью до тысячных долей градуса. Устройство передает данные через GPS и предназначено для климатического мониторинга, а также для исследования воды на дне Байкала. Соответствующий патент с информацией оказался в распоряжении ТАСС.
«Изготовлен опытный образец заявляемого устройства, который прошел испытания в полевых условиях при проведении геотермических исследований на озере Байкал. Проведенные испытания подтвердили заявленные характеристики устройства», — передает агентство.
Помимо изучения микропроцессов водообмена в придонных слоях Байкала, прибор будет применяться для климатических исследований, где ключевое значение приобретает мониторинг даже незначительных температурных колебаний, связанных с глобальным потеплением.
Сама система представляет собой кабель с температурными датчиками. Периодически включаясь, прибор фиксирует показания: каждый датчик по очереди измеряет температуру, преобразует данные в цифровой формат и отправляет их для записи. Этот процесс контролируется специальным переключающим устройством.
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