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В России создали прибор сверхточного измерения температуры

Сибирские ученые создали прибор, способный измерять температуру с точностью до 1000 долей градуса.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН создали прибор, способный измерять температуру с точностью до тысячных долей градуса. Устройство передает данные через GPS и предназначено для климатического мониторинга, а также для исследования воды на дне Байкала. Соответствующий патент с информацией оказался в распоряжении ТАСС.

«Изготовлен опытный образец заявляемого устройства, который прошел испытания в полевых условиях при проведении геотермических исследований на озере Байкал. Проведенные испытания подтвердили заявленные характеристики устройства», — передает агентство.

Помимо изучения микропроцессов водообмена в придонных слоях Байкала, прибор будет применяться для климатических исследований, где ключевое значение приобретает мониторинг даже незначительных температурных колебаний, связанных с глобальным потеплением.

Сама система представляет собой кабель с температурными датчиками. Периодически включаясь, прибор фиксирует показания: каждый датчик по очереди измеряет температуру, преобразует данные в цифровой формат и отправляет их для записи. Этот процесс контролируется специальным переключающим устройством.

Ранее «КП-Новосибирск» писал, что в регионе появились первые в России пожарные дроны.