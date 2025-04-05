В ЦРБ Башкирии диагностируют опасные болезни благодаря новому оборудованию

В Кармаскалинскую центральную районную больницу в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» поступили в этом году два новых современных ультразвуковых диагностических аппарата. С момента их установки проведено более 250 исследований, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.