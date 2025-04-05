В ЦРБ Башкирии диагностируют опасные болезни благодаря новому оборудованию

В Кармаскалинскую центральную районную больницу в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» поступили в этом году два новых современных ультразвуковых диагностических аппарата. С момента их установки проведено более 250 исследований, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Новые аппараты УЗИ— высококачественные отечественные медицинские системы визуализации с эргономичным дизайном и функциональной сенсорной панелью управления, отметили специалисты. Система постпроцессинга позволяет обрабатывать полученные диагностические данные без дополнительной демодуляции с получением изображений высокой чёткости и контрастности.
Как отметил главный врач Кармаскалинской ЦРБ Феликс Сакаев, для эффективного лечения важно своевременно выявить заболевание. Поэтому больница оснащается передовым и точным оборудованием, которое помогает быстрее диагностировать различные болезни и оказывать пациентам качественную медицинскую помощь.
Напомним, в 2025 году, благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РБ» планируется ввести в эксплуатацию шесть поликлиник. Запланирована покупка и установка 134 единиц модульных конструкций, проведение капремонта девяти объектов, закупка более 4,5 тысячи единиц оборудования, а также приобретение 99 единиц автотранспорта.