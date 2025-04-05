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Дипломаты в Лондоне вручили блокаднице медаль в честь 80-летия Победы

Когда началась блокада, Екатерине Лимасовой было лишь 14 лет.

Источник: Аргументы и факты

Дипломаты российского посольства в Лондоне вручили памятную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» Екатерине Лимасовой, блокаднице Ленинграда.

Екатерина Ниловна рассказала, что первая зима во время блокады была особенно тяжелой. В Ленинграде уже начали ощущаться последствия голода, и власти ввели карточную систему на хлеб, по которой жителям выдавали всего 125 граммов в день. Благодаря небольшим запасам еды и подсобному хозяйству, ее семье удалось выжить в условиях ледяного холода и постоянной воздушной угрозы.

Екатерина Лимасова родилась в 1927 году в Тверской области, а затем с родными переехала в поселок Лахта под Ленинградом. Когда началась блокада, ей было лишь 14 лет.

Ранее сообщалось, что в ходе празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут предприняты особые меры безопасности, информацию о проведении акции «Бессмертный полк» сформулируют и своевременно доведут до граждан и организаторов.