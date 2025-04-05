Дипломаты в Лондоне вручили блокаднице медаль в честь 80-летия Победы

Екатерина Ниловна рассказала, что первая зима во время блокады была особенно тяжелой. В Ленинграде уже начали ощущаться последствия голода, и власти ввели карточную систему на хлеб, по которой жителям выдавали всего 125 граммов в день. Благодаря небольшим запасам еды и подсобному хозяйству, ее семье удалось выжить в условиях ледяного холода и постоянной воздушной угрозы.