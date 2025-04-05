Чиновники в Хабаровском крае массово вышли на субботники

Трек «Доброслужащий» — это не просто социальный проект, это движение, которое объединяет неравнодушных людей, готовых сделать что-то хорошее на благо людей, которые живут рядом. Это доказали и активисты молодежных общественных организаций края, которые по своей инициативе вышли на субботник — юнармейцы, волонтеры культуры, участники движения первых, волонтеры #МЫВМЕСТЕ и другие.