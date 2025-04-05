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Чиновники в Хабаровском крае массово вышли на субботники

Они чистят тротуары и дорожки от снега и мусора.

Источник: Комитет по делам молодежи правительства Хабаровского края

Экологическая акция «Субботник 55 минут» проходит по всему Хабаровскому краю. Она предполагает участие государственных и муниципальных служащих в волонтерской и социальной работе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Уже сейчас больше 300 госслужащих вышли на субботники, местом применения их сил стали социальные учреждения здравоохранения, соцзащиты и образования. Волонтеры ворошили и убирали снег с тротуаров и подъездных дорожек, расчищали территории от мусора, накопившегося за зиму.

Трек «Доброслужащий» — это не просто социальный проект, это движение, которое объединяет неравнодушных людей, готовых сделать что-то хорошее на благо людей, которые живут рядом. Это доказали и активисты молодежных общественных организаций края, которые по своей инициативе вышли на субботник — юнармейцы, волонтеры культуры, участники движения первых, волонтеры #МЫВМЕСТЕ и другие.

Чиновники готовы делиться не только своим свободным временем, но и кровью.

Почти 250 госслужащих присоединились к централизованной сдаче крови и собрали средства на обмундирование для наших бойцов батальона «БАРС».