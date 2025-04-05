Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал недовольство по поводу мобилизации закарпатских венгров в «терпящую поражение» украинскую армию. Об этом Орбан заявил в беседе с радио Kossuth.
«Происходят страшные разрушения, которые теперь не так опасны для нас, как раньше, но все еще происходит здесь, по соседству, в стране, где тоже живут венгры, и венгров призывают в армию, причем армию, которая терпит поражение», — рассказал политик.
Венгерский премьер подчеркнул, что подобная ситуация — лишь один из множества факторов, заставляющих Будапешт настаивать на мирном урегулировании, тогда как другие европейские руководители продолжают финансировать украинскую армию и готовиться к масштабному конфликту.
Орбан также одобрил мирные инициативы президента США Дональда Трампа, выразив уверенность в их эффективности.
В марте Орбан и Трамп провели телефонный разговор по поводу урегулирования конфликта на Украине.