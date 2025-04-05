Гретцки рассказал, что спросит у Овечкина, когда тот побьёт его рекорд

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что задаст вопрос капитану клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину после того, как тот побьёт его рекорд по забитым голам в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Канадец уточнил, что спросит его о целях такого результата. Так Гретцки ответил на вопрос журналистов о том, что бы он желал сказать российскому нападающему. Он отметил, что считает Овечкина уникальным хоккеистом.
«У большинства двадцать игр и один гол, а у него две игры и гол», — пояснил канадский спортсмен.
Гретцки также сообщил, что пришел на стадион с детьми и хотел получить удовольствие от игры. Канадец подчеркнул, что не сомневался в том, что Овечкин повторит его рекорд.
Гретцки утверждает, что его никак не огорчил результат российского спортсмена. Кроме того, канадский хоккеист упомянул своего деда, который был бы очень рад тому, чтобы рекорд его внука побил русский.
Напомним, в матче «Вашингтона» против «Чикаго Блэкхокс» Овечкин забил два гола. Он достиг результата в 894 шайбы в регулярных матчах НХЛ и повторил достижение Гретцки.