В Челябинской области ожидается до +22 градусов тепла

В Челябинске сегодня царит мрачная и дождливая погода, а температура воздуха составляет +13 градусов. В воскресенье столбики уличных термометров покажут до +17 градусов тепла, а ещё пройдёт небольшой дождь, который прекратится уже в понедельник. В этот день воздух прогреется до +19 градусов, и подует слабый юго-западный с переходом на северный ветер.