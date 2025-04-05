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В Челябинской области ожидается до +22 градусов тепла

Пасмурная погода, сильный ветер и дожди ожидают жителей Челябинской области в субботу, 5 апреля. Воздух при этом прогреется до +13 градусов, а на юге региона — до +18. Когда на Южном Урале прекратятся осадки и наступит аномальное тепло, рассказали синоптики местного Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +26° 9 м/с 58% 753 мм рт. ст. +21°
Источник: Pchela.News

В воскресенье подует юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха будет колебаться от +15 до +20 градусов. В этот день также ожидаются небольшие дожди, которые задержатся в регионе вплоть до понедельника. Первый день новой рабочей недели порадует тёплой погодой — днём ожидается аж до +22 градусов.

В Челябинске сегодня царит мрачная и дождливая погода, а температура воздуха составляет +13 градусов. В воскресенье столбики уличных термометров покажут до +17 градусов тепла, а ещё пройдёт небольшой дождь, который прекратится уже в понедельник. В этот день воздух прогреется до +19 градусов, и подует слабый юго-западный с переходом на северный ветер.

Из-за аномально тёплой весны в Челябинской области начали бушевать лесные пожары. Возгорания потушили в Чебаркульском, Увельском, Кунашакском и Брединском районах. Всего огонь захватил 18 гектаров территории.