В Челябинской области ожидается до +22 градусов тепла

В воскресенье подует юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха будет колебаться от +15 до +20 градусов. В этот день также ожидаются небольшие дожди, которые задержатся в регионе вплоть до понедельника. Первый день новой рабочей недели порадует тёплой погодой — днём ожидается аж до +22 градусов.
В Челябинске сегодня царит мрачная и дождливая погода, а температура воздуха составляет +13 градусов. В воскресенье столбики уличных термометров покажут до +17 градусов тепла, а ещё пройдёт небольшой дождь, который прекратится уже в понедельник. В этот день воздух прогреется до +19 градусов, и подует слабый юго-западный с переходом на северный ветер.
Из-за аномально тёплой весны в Челябинской области начали бушевать лесные пожары. Возгорания потушили в Чебаркульском, Увельском, Кунашакском и Брединском районах. Всего огонь захватил 18 гектаров территории.