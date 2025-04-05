CBC: власти Канады предупредили граждан о проверке девайсов на въезде в США

Канадское правительство обновило рекомендации для граждан, планирующих поездку в США. Теперь пограничники могут проверять содержимое электронных устройств (телефонов, ноутбуков) без специального разрешения. Об этом информирует телеканал CBC.
«Власти США строго следят за соблюдением требований въезда. Ожидайте проверок в пунктах въезда, в том числе электронных устройств», — передает телеканал.
Канадцам также напомнили, что в случае отказа во въезде их могут задержать перед депортацией. Отмечается, что за пределами пограничной зоны для такого досмотра американским силовикам требуется судебный ордер, но на границе эти правила не действуют.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт для многих стран мира. Позднее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна планирует ввести пошлины в размере 25% на импорт машин из США в ответ на нововведения американского государства. При этом Карни подчеркнул, что новые канадские пошлины не будут распространяться на автозапчасти из США и готовые автомобили мексиканского производства.