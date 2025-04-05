CBC: власти Канады предупредили граждан о проверке девайсов на въезде в США

Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт для многих стран мира. Позднее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна планирует ввести пошлины в размере 25% на импорт машин из США в ответ на нововведения американского государства. При этом Карни подчеркнул, что новые канадские пошлины не будут распространяться на автозапчасти из США и готовые автомобили мексиканского производства.