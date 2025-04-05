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Дожди, снегопады и заморозки: синоптики рассказали о погоде в первые выходные апреля в Башкирии

В Башкирии прогнозируют заморозки до −1 градуса.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в первые выходные апреля ожидаются осадки и минусовая температура. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.

Сегодня, 5 апреля, в некоторых городах и районах пройдут небольшие дожди. Ветер будет юго-западный, западный умеренный, местами — порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +8, +13°, на юге республики — до +18°.

Завтра, 6 апреля, местами будут небольшие дожди, ночью — со снегом. Прогнозируется западной четверти умеренный ветер, местами — порывы до сильного. Столбики термометров грядущей ночью опустятся до −1, +4°, днем воздух прогреется до +13, +18°, в северных районах — до +8°.

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