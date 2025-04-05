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Жителей Башкирии ждут на ярмарках выходного дня

Жителей Башкирии ждут на ярмарках выходного дня.

Источник: Башинформ

Сегодня во многих городах и районах Башкирии будут работать сельскохозяйственные ярмарки, напомнили в министерстве торговли и услуг региона.

В некоторых муниципалитетах ярмарочная торговля началась еще вчера. Всего за три дня, с 4 по 6 апреля, организуют 37 ярмарочных площадок в 29 городах и селах Башкирии.

Адреса и контактные данные собраны на сайте регионального минторга по ссылке.

Как сообщалось ранее, ярмарки могут заменить сельхозрынки, закрывшиеся не только из-за конкуренции с супермаркетами, но и в связи с новыми нормами законодательства, предписывающими рынкам работать только в капитальных строениях.