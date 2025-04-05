Жителей Башкирии ждут на ярмарках выходного дня.

Сегодня во многих городах и районах Башкирии будут работать сельскохозяйственные ярмарки, напомнили в министерстве торговли и услуг региона.
В некоторых муниципалитетах ярмарочная торговля началась еще вчера. Всего за три дня, с 4 по 6 апреля, организуют 37 ярмарочных площадок в 29 городах и селах Башкирии.
Адреса и контактные данные собраны на сайте регионального минторга по ссылке.
Как сообщалось ранее, ярмарки могут заменить сельхозрынки, закрывшиеся не только из-за конкуренции с супермаркетами, но и в связи с новыми нормами законодательства, предписывающими рынкам работать только в капитальных строениях.