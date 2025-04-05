Дожди и снегопады ожидаются в субботу во многих регионах Казахстана

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на севере, востоке страны осадки, на юге, юго-востоке, востоке, ночью на северо-востоке — временами сильные осадки (дождь, снег). Лишь на юго-западе и северо-западе республики преимущественно без осадков. На большей части РК ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, юго-западе, в центре — туман», — говорится в сообщении.