Дожди и снегопады ожидаются в субботу во многих регионах Казахстана

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на севере, востоке страны осадки, на юге, юго-востоке, востоке, ночью на северо-востоке — временами сильные осадки (дождь, снег). Лишь на юго-западе и северо-западе республики преимущественно без осадков. На большей части РК ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, юго-западе, в центре — туман», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер юго- западный 9−14, временами порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем +12+14.
В Алматы облачно, дождь, днем временами сильный, гроза. Ветер восточный 3−8, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10, днем +16+18.
В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 8−13, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12, днем +20+22.
В Акмолинской области ночью на севере, юге и востоке дождь со снегом. Днем +11+16, ночью 0−5.
В области Улытау ночью на востоке дождь со снегом. Днем +10+15, ночью −2+3.
В Карагандинской области ночью на западе, севере и востоке дождь со снегом. Днем +8+13, ночью −3+2.
В Западно-Казахстанской области днем на западе гроза. Днем +17+22, ночью +3+8.
В Атырауской области без осадков. Днем +19+24, ночью +5+10.
В Мангистауской области тоже без осадков. Днем +17+22, ночью +5+10.
В Актюбинской области осадков тоже не ожидается. Днем +15+20, ночью 0+5.
В Костанайской области тоже без осадков. Днем +13+18, ночью −2+3.
В Северо-Казахстанской области ночью на юго-востоке дождь со снегом. Днем +10+15, ночью 0−5.
В Павлодарской области ночью дождь со снегом. Днем +8+13, ночью −2+3.
В области Абай ночью дождь со снегом, днем на юге дождь. Днем +7+12, ночью 0+5.
В Восточно-Казахстанской области ночью на всей территории, днем на севере и востоке дождь со снегом. Днем +5+10, ночью +2+7.
В Кызылординской области без осадков. Днем +18+23, ночью +8+13.
В Туркестанской области на юге в горах дождь. Днем +20+25, ночью +10+15.
В Жамбылской области на западе, юге и востоке в горах гроза. Днем +17+22, ночью +8+13.
В Алматинской области ночью на юге дождь, в горах дождь со снегом, днем дождь, временами дождь со снегом.
В области Жетысу ночью на юге и в центре дождь, в горах дождь со снегом, днем дождь на всей территории. Днем +12+17, ночью +5+10.
«В ближайшие трое суток в связи с прогнозом осадков на горных реках юга, юго-востока и востока будут наблюдаться колебания водности. На равнинных реках севера, центра и востока ожидаются снеготаяние, добегание талого стока с балок, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках», — предупредили синоптики.