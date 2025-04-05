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Пленный боевик ВСУ рассказал о преступлениях своего командира против курян

По словам украинского военного, его командир часто избивал мирных граждан.
Источник: Аргументы и факты

Пленный украинский военный Александр Горб поделился информацией о своем командире, известном под позывным Тринадцатый. По его словам, этот человек совершал преступления как против мирных жителей Курской области, так и против российских военных, находившихся в плену.

Горб сообщил, что Тринадцатый «проводил беседы» с местными жителями, во время которых нередко прибегал к насилию. Избиение мирных граждан стало обычным делом в его практике во время исполнения командирских обязанностей в приграничных районах Курской области, отметил пленный.

Хотя Александр не смог назвать полное имя и фамилию своего командира, он уточнил, что Тринадцатый является командующим 156-го батальона Вооруженных сил Украины.

Ранее украинские солдаты, которые были захвачены в плен российскими военными в селе Запорожье в Донецкой народной республике заявили, что в плену им нравится больше, чем в рядах Вооружённых сил Украины.