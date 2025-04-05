Врач Паршикова объяснила, почему так важно брать ребенка на руки

— Чем чаще брать ребенка на руки, прижимать к себе, тем у него ровнее дыхательный и сердечный ритм, он лучше развивается, у него крепче психическое здоровье. Очень не люблю, когда говорят, что младенцев нельзя баловать, часто брать на руки. Когда ребенок плачет и хочет внимания, это не капризы, а его способ выражать эмоции, — объяснила неонатолог в беседе с KP.RU.