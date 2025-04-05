Врач Паршикова объяснила, почему так важно брать ребенка на руки

Новорожденные способны с первых дней следить за взрослыми, реагировать на эмоции и даже выражать удовольствие от общения. Поэтому так важно брать младенцев на руки. Об этом рассказала Ольга Паршикова, заведующая отделением новорожденных в Клиническом центре материнства и детства Сеченовского университета.
— Чем чаще брать ребенка на руки, прижимать к себе, тем у него ровнее дыхательный и сердечный ритм, он лучше развивается, у него крепче психическое здоровье. Очень не люблю, когда говорят, что младенцев нельзя баловать, часто брать на руки. Когда ребенок плачет и хочет внимания, это не капризы, а его способ выражать эмоции, — объяснила неонатолог в беседе с KP.RU.
По словам Паршиковой, современные родильные отделения уже внедряют семейные палаты, где мама и папа могут находиться рядом с малышом круглосуточно. Даже дома лучше ставить кроватку рядом с родительской кроватью, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности.
Специалист также отмечает, что лучший способ успокоить младенца — тактильный контакт с близкими. Например, «лекарство» от колик — это полежать на груди у папы. Любовь и забота — это основа для крепкого здоровья и счастливого детства.