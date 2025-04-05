Цены на молоко взлетели в Приморье: рост составил почти 20 процентов

Еще в ноябре литр молока 2,5% жирности можно было купить за 94−150 рублей, причем чаще всего оно стоило 120−130 рублей. Сейчас же ценники начинаются от 119,9 рубля и доходят до рекордных 198 рублей за литр. Средняя цена установилась на уровне 140−145 рублей.