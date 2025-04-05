Цены на молоко взлетели в Приморье: рост составил почти 20 процентов

На полках представлена как местная продукция (из Артема, Уссурийска, Спасска-Дальнего и других городов края), так и молоко из Амурской области, Хабаровского края и даже Москвы.
Еще в ноябре литр молока 2,5% жирности можно было купить за 94−150 рублей, причем чаще всего оно стоило 120−130 рублей. Сейчас же ценники начинаются от 119,9 рубля и доходят до рекордных 198 рублей за литр. Средняя цена установилась на уровне 140−145 рублей.
Та же ситуация и с более жирным молоком. Молоко 3,2% подорожало со 109−163 рублей до 124−175 рублей за литр. Продукция с жирностью выше 3,2% теперь стоит минимум 139 рублей против прежних 129.
«Если ранее это было связано с введением “Меркурия” и “Честного знака” и, соответственно, со снижением контрафактного товара, то на этот раз проблема обусловлена целым рядом факторов», — пишет PrimPress.
Продавцы объясняют подорожание сезонным фактором — зимой традиционно растут затраты на корма и логистику. Покупатели же сетуют, что молоко, еще недавно бывшее товаром первой необходимости, постепенно превращается в продукт премиум-сегмента.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в феврале 2025 года годовая инфляция в Приморском крае достигла 10,24%, превысив январский показатель (9,62%). Основной причиной ускорения роста цен стало подорожание продуктов питания и замедление снижения стоимости некоторых непродовольственных товаров. Например, за месяц стоимость хлебобулочных изделий выросла на 4,2%, а за год — на 14,8%. При этом пшеничный хлеб подорожал сильнее, чем ржаной.