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NE: Россия ответила на провокации Токио залпом крейсера «Варяг» в Японском море

Ракетный крейсер «Варяг» дал залп в ответ на провокации Японии, пишет китайское издание NetEase.

Источник: Комсомольская правда

Российский ракетный крейсер «Варяг» выполнил залп во время учений в Японском море в ответ на провокации Токио. Как сообщает китайское издание NetEase, эти действия совпали по времени с визитом американского министра обороны Пита Хегсета в столицу.

В материале отмечается, что обычно Япония критикует подобные действия России, но на этот раз официальных заявлений от Токио и Вашингтона не последовало.

Китайские журналисты расценили стрельбы как предупреждение. При этом подчёркивается, что инцидент не привёл к каким-либо инцидентам или обострению обстановки. В публикации говорится, что залп российского крейсера совпал по времени с переговорами о возможном увеличении военных расходов в рамках союза Японии с США.

Ранее Япония внезапно захотела найти взаимопонимание с Россией. Все произошло после очередного выступления президента США Дональда Трампа. Глава МИД азиатского государства Такэси Ивая, как известно, открыто поддерживал Киев и выступал против Москвы. Однако теперь говорит, что в будущем ситуация может измениться.