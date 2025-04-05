NE: Россия ответила на провокации Токио залпом крейсера «Варяг» в Японском море

Китайские журналисты расценили стрельбы как предупреждение. При этом подчёркивается, что инцидент не привёл к каким-либо инцидентам или обострению обстановки. В публикации говорится, что залп российского крейсера совпал по времени с переговорами о возможном увеличении военных расходов в рамках союза Японии с США.