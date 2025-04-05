Российский ракетный крейсер «Варяг» выполнил залп во время учений в Японском море в ответ на провокации Токио. Как сообщает китайское издание NetEase, эти действия совпали по времени с визитом американского министра обороны Пита Хегсета в столицу.
В материале отмечается, что обычно Япония критикует подобные действия России, но на этот раз официальных заявлений от Токио и Вашингтона не последовало.
Китайские журналисты расценили стрельбы как предупреждение. При этом подчёркивается, что инцидент не привёл к каким-либо инцидентам или обострению обстановки. В публикации говорится, что залп российского крейсера совпал по времени с переговорами о возможном увеличении военных расходов в рамках союза Японии с США.
Ранее Япония внезапно захотела найти взаимопонимание с Россией. Все произошло после очередного выступления президента США Дональда Трампа. Глава МИД азиатского государства Такэси Ивая, как известно, открыто поддерживал Киев и выступал против Москвы. Однако теперь говорит, что в будущем ситуация может измениться.