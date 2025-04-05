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Уфа стала Всемирным ремесленным городом

Мэр города отметил, что это будет способствовать развитию туризма.

Источник: телеграм-канал Ратмира Мавлиева

Уфа первая в России получила статус «Всемирного ремесленного города». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

Всемирный список городов-ремесленников начал формироваться в 2014 году и сейчас включает около 60 городов мира. В нем представлены города Ирана, Индии, Китая, Казахстана, Узбекистана и других государств.

«Чтобы оценить наш город, Уфу посетила делегация Всемирного совета ремесел. Такой успех — результат труда уфимских мастеров, художников, предпринимателей, которые вкладывают душу в своё дело. Это показывает социально-экономический статус, расширяет туристический потенциал города. Уверен, это звание станет стимулом для дальнейшего развития Уфы», — написал Мавлиев.