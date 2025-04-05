Где увидеть динозавра. В Ташкенте открылся обновлённый Музей геологии

Vaib.uz (Узбекистан. 5 апреля). Если вам кажется, что музеи — это скука и пыль на экспонатах, значит, вы ещё не были в обновлённом Музее геологии Узбекистана. Недавно он отметил новоселье — теперь музей переехал в новое здание и официально открыл свои двери для посетителей.