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Где увидеть динозавра. В Ташкенте открылся обновлённый Музей геологии

Vaib.uz (Узбекистан. 5 апреля). Если вам кажется, что музеи — это скука и пыль на экспонатах, значит, вы ещё не были в обновлённом Музее геологии Узбекистана. Недавно он отметил новоселье — теперь музей переехал в новое здание и официально открыл свои двери для посетителей.

Источник: Vaib.Uz

Мы побывали там и можем с уверенностью сказать: это не просто музей, это настоящее геологическое приключение.

Теперь экспозиция занимает три этажа. Коллекция осталась прежней, но добавилось множество интерактивных элементов, которые точно понравятся и детям, и взрослым. Здесь можно не только смотреть, но и трогать, крутить, изучать и задавать вопросы.

Музей расположен напротив Республиканского эндокринологического центра. Он предлагает уникальное путешествие по миллионам лет истории Земли. Тут и редкие драгоценные камни, и минералы, и настоящие палеонтологические находки, и археологические артефакты — всё, что помогает понять, какие богатства скрывают недра Узбекистана.

От древних пустынь, бывших когда-то морями, до скал и пещер, которые формировались миллионы лет назад, — экспозиция музея показывает, насколько удивительной может быть геология. И это не просто «камни», это истории, которые рассказывают о Земле больше, чем любой учебник.

Сегодня в коллекции музея более 50 000 экспонатов, и она продолжает пополняться благодаря находкам современных геологов. Так что здесь точно есть, чем удивиться. Возможно, пора устроить научное путешествие всей семьёй?

Уникальные экспонаты, на которые стоит посмотреть:

Скелет прохенеозавра — травоядного динозавра с утконосовым клювом, найденный в 1961 году недалеко от Келеса. Его возраст — миллионы лет.

Останки архидискодона — далёкого предка современных слонов, жившего 2−2,5 миллиона лет назад.

Коллекция минералов — более 2000 образцов, среди которых почти все элементы таблицы Менделеева. Эти минералы не просто красивые: они активно используются в медицине, промышленности и ювелирном деле.