Контроль территорий в зонах рисках паводков усилят в Иркутской области

В Иркутской области усилят контроль территорий в зонах риска паводков. Как стало известно КП-Иркутск, в регионе с 31 марта введен режим функционирования повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. В конце марта в области уже произошли случаи подтопления пониженных участков местности талыми водами в некоторых муниципальных образованиях. Эта ситуация выявила определенные недостатки в организации работы.