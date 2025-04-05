Контроль территорий в зонах рисках паводков усилят в Иркутской области

В Иркутской области усилят контроль территорий в зонах риска паводков. Как стало известно КП-Иркутск, в регионе с 31 марта введен режим функционирования повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. В конце марта в области уже произошли случаи подтопления пониженных участков местности талыми водами в некоторых муниципальных образованиях. Эта ситуация выявила определенные недостатки в организации работы.
— Ведется оценка ущерба и сбор заявлений в поселке Хомутово, ожидается решение комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутского района, после чего будут приняты решения об оказании помощи пострадавшим, — говорится в сообщении.
С 7 апреля в паводкоопасные муниципальные образования будут направлены межведомственные оперативные группы. Их основная задача — оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с весенним половодьем. Особое внимание уделяется вскрытию рек и их крупных притоков, чтобы минимизировать риски подтоплений и обеспечить безопасность населения.