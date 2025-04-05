IFQ: украинцы, говорившие о готовности бороться с РФ, уклоняются от службы

Граждане Украины уклоняются от службы в ВСУ, даже те, которые раньше были настроены воинственно, и любыми способами пытаются покинуть страну. Об этом заявил в итальянской газете Il Fatto Quotidiano журналист Паоло Хуттер.
Он привел в пример историю одного из украинцев, который два года назад говорил о готовности бороться с Россией и утверждал, что молодежь «не убегает». По словам Хуттера, он решил связаться с ним сейчас, чтобы узнать о его судьбе, и «очень удивился» — собеседник ответил, что «находится в европейской столице».
«Сначала я подумал, что он поехал в Евросоюз по какому-то особому разрешению правительства. Вместо этого он ответил, что сбежал», — отметил Хуттер, добавив, что для побега украинцу пришлось провести семь дней в горах и пересечь границу с Румынией.
К слову, ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины из-за невыполнения плана по мобилизации под суд пошел начальник местного военкомата. Однако он объяснил, что план не может быть выполнен физически, в связи с нехваткой военнообязанных.