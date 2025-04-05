IFQ: украинцы, говорившие о готовности бороться с РФ, уклоняются от службы

Он привел в пример историю одного из украинцев, который два года назад говорил о готовности бороться с Россией и утверждал, что молодежь «не убегает». По словам Хуттера, он решил связаться с ним сейчас, чтобы узнать о его судьбе, и «очень удивился» — собеседник ответил, что «находится в европейской столице».