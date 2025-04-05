В Челябинской области возник дефицит дворников

Профессия дворника, согласно исследованию российской платформы hh.ru, входит в список наиболее востребованных в регионе. За первый квартал 2025 года в области было зарегистрировано 89 вакансий для данной категории работников, что на 22% меньше показателей аналогичного периода 2024 года.
Основными работодателями для дворников выступают компании, связанные с недвижимостью, эксплуатацией объектов, ЖКХ (12% от общего числа вакансий), розничной торговлей (7%), а также гостиничным и ресторанным бизнесом (6%).
Большая часть предложений (82%) предусматривает полную занятость, остальные 18% — частичную. При этом 90% вакансий не требуют от соискателей профессионального опыта.
Средняя заработная плата дворников в регионе в 2025 году достигла 30 тыс. рублей, увеличившись на 1,3 тыс. рублей по сравнению с 2024 годом.
Дворники сохраняют позицию в топ-10 дефицитных профессий: на одну вакансию приходится лишь 0,7 резюме при норме в 4,0.