В Челябинской области возник дефицит дворников

Профессия дворника, согласно исследованию российской платформы hh.ru, входит в список наиболее востребованных в регионе. За первый квартал 2025 года в области было зарегистрировано 89 вакансий для данной категории работников, что на 22% меньше показателей аналогичного периода 2024 года.