Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области возник дефицит дворников

Профессия дворника, согласно исследованию российской платформы hh.

Источник: Вечерний Челябинск

Профессия дворника, согласно исследованию российской платформы hh.ru, входит в список наиболее востребованных в регионе. За первый квартал 2025 года в области было зарегистрировано 89 вакансий для данной категории работников, что на 22% меньше показателей аналогичного периода 2024 года.

Основными работодателями для дворников выступают компании, связанные с недвижимостью, эксплуатацией объектов, ЖКХ (12% от общего числа вакансий), розничной торговлей (7%), а также гостиничным и ресторанным бизнесом (6%).

Большая часть предложений (82%) предусматривает полную занятость, остальные 18% — частичную. При этом 90% вакансий не требуют от соискателей профессионального опыта.

Средняя заработная плата дворников в регионе в 2025 году достигла 30 тыс. рублей, увеличившись на 1,3 тыс. рублей по сравнению с 2024 годом.

Дворники сохраняют позицию в топ-10 дефицитных профессий: на одну вакансию приходится лишь 0,7 резюме при норме в 4,0.