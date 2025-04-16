Труженики войны

Далее корреспондент подмечает роль инженеров-саперов в штурме вражеских опорных пунктов. Саперы, по его словам, первыми начинают штурм вражеских укреплений. Благодаря действиям специалистов по разминированию пехота, танки, самоходные артустановки, артиллерия могут безопасно вести наступление. Также саперы подрывают долговременные огневые точки, в которых засел противник. Нортман подчеркивает, что инженеры-саперы играют не последнюю роль при взятии населенного пункта стрелковыми частями. «И если по дорогам войны спокойно движутся автоколонны, то это потому, что на дорогах стоят указки: “Путь проверен, мин нет”. Это значит, что здесь прошли саперы», — добавляет военкор.