Труженики войны

Данная выдержка из его сообщения повествует о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны. ТАСС публикует архивные материалы своих военкоров в честь грядущего 80-летия Победы.
«Тяжелым солдатским трудом покупался успех этого боя», — пишет Нортман. Он сообщает о старшем сержанте Алексее Логинове, руководившем перевозкой артиллерии через реку. Логинов первым переправился через реку и провел разведку. Не найдя немецких инженерных заграждений, он совместно с подразделением начал переброску сил.
По словам военкора, все шло хорошо до тех пор, пока в один из рейсов не оборвался трос. Быстрым течением паром погнало вниз. Логинов оперативно прыгнул в холодную реку и схватился за конец оборванного троса.
«Намокшая одежда затрудняла движения, тянула книзу, все тело кололо, словно иголками. Но Логинов упорно пробивался к берегу, выплыл, подтащил паром и таким образом спас противотанковую пушку и ее расчет», — отмечает Нортман.
Далее корреспондент подмечает роль инженеров-саперов в штурме вражеских опорных пунктов. Саперы, по его словам, первыми начинают штурм вражеских укреплений. Благодаря действиям специалистов по разминированию пехота, танки, самоходные артустановки, артиллерия могут безопасно вести наступление. Также саперы подрывают долговременные огневые точки, в которых засел противник. Нортман подчеркивает, что инженеры-саперы играют не последнюю роль при взятии населенного пункта стрелковыми частями. «И если по дорогам войны спокойно движутся автоколонны, то это потому, что на дорогах стоят указки: “Путь проверен, мин нет”. Это значит, что здесь прошли саперы», — добавляет военкор.