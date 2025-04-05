ГАИ рекомендует не спешить с заменой шин из-за погоды

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Обильные снегопады и гололед могут стать серьезной опасностью для участников дорожного движения, заявили в главном управлении Госавтоинспекции МВД Беларуси.
«Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям не торопиться менять зимние шины на летние. Тем, кто уже подготовил авто к теплому сезону — отказаться от поездок в непогоду», — отметили там.
Белгидромет ранее объявил оранжевый уровень опасности на субботу, 5 апреля. В дневные часы ожидается резкое похолодание. Максимальная температура воздуха почти по всей стране будет +3..9°С, а по юго-востоку — до +11°С. Более того, возможен сильный ветер порывами 15−20 метров в секунду.
В Минске ожидаются осадки (вероятность — 80−90%): дождь, снег, в том числе мокрый. Температура воздуха — +3..5°С.
Это означает, что на дорожное покрытие, скорее всего, будет скользким. Противогололедные составы не смогут мгновенно решить эту проблему.
Если машина в таких условиях попадет в ДТП, и на ней будет стоять летняя резина, то это не будет отягчающим фактором. Однако дорожная милиция все же не советует выезжать при плохой погоде на летних шинах.
В целом ГАИ призывает выбирать безопасную скорость и держать дистанцию, а также отказаться от резких маневров и торможений. В свою очередь пешеходам нужно понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь транспорта. Также в непогоду не стоить пользоваться средствами персональной мобильности.