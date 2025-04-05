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В экстренных службах Башкирии сообщили о ситуации с паводком

Уровень реки Белая около Уфы за сутки поднялся на полметра.

Источник: Комсомольская правда

По данным госкомитета Башкирии по ЧС на утро 5 апреля 2025 года на контроле находятся три ситуации с развитием паводка в Уфе и Чишминском районе. Как сообщил в своем телеграм-канале руководитель ведомства Кирилл Первов, всего с начала весеннего половодья в Службу спасения поступило 541 сообщение о подтоплениях домов, огородов, мостов и дорог.

Всего за прошедшие сутки наибольший подъем уровня воды в реках Башкирии был зафиксирован на Белой в районе Уфы — плюс 50 см. Текущий уровень реки 337 см, выход на пойму — 600 см.

На реке Ай около села Метели в Дуванском районе Башкирии уровень воды за сутки поднялся на 37 см — текущий уровень 350 см, выход на пойму — 690 см.

На Белой около Ишимбая уровень воды за сутки поднялся на 16 см и достиг 114 см, выход на пойму — 415 см. В свою очередь, в реке Уфа в районе микрорайона Шакша вода поднялась за сутки на 12 см, текущий уровень 309 см, выход на пойму — 830 см.

Уровень воды на некоторых реках начал снижаться. Так, на реке Стерля в районе деревни Отрадовка в Стерлитамакском районе Башкирии, за сутки уровень воды упал на 25 см. А в реке Селеук в Ишимбайском районе около села Верхнеиткулово уровень снизился на 20 см.

Как отметил в своем телеграм-канале руководитель госкомитета Башкирии по ЧС, Павловское, Юмагузинское и Нугушское водохранилища работают в режиме наполнения.

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