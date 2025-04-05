В экстренных службах Башкирии сообщили о ситуации с паводком

По данным госкомитета Башкирии по ЧС на утро 5 апреля 2025 года на контроле находятся три ситуации с развитием паводка в Уфе и Чишминском районе. Как сообщил в своем телеграм-канале руководитель ведомства Кирилл Первов, всего с начала весеннего половодья в Службу спасения поступило 541 сообщение о подтоплениях домов, огородов, мостов и дорог.